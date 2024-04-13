美戰略轟炸機首與民間機空中加油

【本報綜合報道】戰略轟炸機是美國投射空中力量的主要平台，但是需要依賴空軍空中加油機的支援，才能夠從本土飛往海外地區執行長程任務。美國空軍宣布，戰略轟炸機上月首度與民間空中加油機完成空中加油作業，有助提高軍方行動靈活性。

美國太平洋空軍上周五公布，歐米茄空中加油服務公司上月10日從南韓烏山空軍基地派出一架KDC10空中加油機，它在飛往關島安德森空軍基地途中進行4次空中加油，對象分別是一架B52H戰略轟炸機及一架MC130J特種作戰運輸機，上述空中加油作業安全及成功實施。軍方指出，利用民間空中加油能力，可以提高在重點戰區及全球各地的戰備狀態。這是民間空中加油機首度為上述兩款軍用飛機實施空中加油。

美國空軍擁有龐大的空中加油機機隊，但空中加油需求非常高，民間空中加油機擁有為軍用飛機補給燃料的能力，令軍方保留空中加油機應用在更重要的任務。去年11月6日，KDC10空中加油機與美國空軍6架F16戰機實施空中加油，協助它們從南韓飛抵新加坡參與軍事演習，是該款民間空中加油機首次為美國空軍戰機空中加油。

執行33小時任務 B52H引擎故障 另外，美媒周三報道，美國空軍本月初派出一架B52H戰略轟炸機，執行長達33小時、近2.1萬公里飛行任務，飛經阿拉斯加州阿留申群島、俄羅斯遠東地區、中國、南韓等地附近空域，並在朝鮮半島與日本及南韓戰機組成編隊。在此期間，B52H戰略轟炸機其中一個引擎故障，但其餘7個引擎正常運作，沒有構成問題。