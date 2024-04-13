美日韓再演習 航母出動懾朝

【本報綜合報道】美國、日本、南韓持續加強軍事合作應對北韓核導威脅，繼本月初實施涉及戰略轟炸機的聯合空中演習後，3國於周四至昨日出動航空母艦、神盾艦在內的多艘軍艦，會師濟州島南方海域針對北韓潛艇及潛射彈道導彈舉行反潛演習。

參與上述演習的美國海軍艦艇分別是航空母艦羅斯福號，以及神盾驅逐艦基德號、丹尼爾‧井上號、霍華德號；日本海上自衞隊派出驅逐艦有明號，南韓海軍出動神盾驅逐艦西厓柳成龍號。美日韓對上一次聯合海上演習是今年1月，美方當時出動卡爾文森號航空母艦打擊群。

羅斯福號航空母艦打擊群司令亞歷山大（Christopher Alexander）表示，美日韓3國重點訓練通訊及數據共享，有助改善美國及其盟友之間的溝通，更好準備應對地區危機。他形容，當下世界局勢繁忙，發生的事繁多，今次演習意義在於擁有3個志同道合的國家、3支志同道合的海軍，都相信西太平洋的和平、安全、穩定。