美航母艦載機增掛載短程導彈

【本報綜合報道】中東地區隨時爆發全面戰爭之際，美國繼續在紅海地區與也門叛軍青年運動交火。面對防空彈藥急速消耗的情況，美國海軍近日已經認證部署在航空母艦的戰機，增加掛載短程空對空導彈的數量，用於截擊來襲青年運動無人機。

截擊也門叛軍無人機

美國在紅海中部海域部署艾森豪威爾號航空母艦打擊群，艦上配備超級大黃蜂戰機及咆哮者電子作戰機，兩者均掛載先進中程空對空導彈，前者可以額外配備響尾蛇短程空對空導彈，但只能夠掛載在機翼兩端位置。這意味一旦發射僅有兩枚響尾蛇短程空對空導彈，它需要使用先進中程空對空導彈，對付無人機可說是小題大做。美國軍事新聞網站《戰區》周二報道，美國海軍已經批准咆哮者電子作戰機掛載響尾蛇短程空對空導彈，超級大黃蜂戰機今後也可以額外掛載多兩枚響尾蛇短程空對空導彈，最新掛載的位置是機翼下方最外側。這代表超級大黃蜂戰機配備的響尾蛇短程空對空導彈數量倍增，擁有更多合適的彈藥，近距離對付慢速飛行的無人機。