美卿促華土沙特歐阻伊朗攻以色列

伊斥聯國無譴責以 有必要還擊

美國國務院發言人米勒表示，布林肯過去一天與中國外交部長王毅、土耳其外交部長菲丹、沙特阿拉伯外交部長費薩爾、歐洲國家的外交部長通電話，「以表明局勢惡化不符合任何人的利益，各國應敦促伊朗勿令局勢升級」。白宮發言人巴埃爾表示，美國已經向伊朗表明美方沒有參與對伊朗大使館的空襲，也警告伊朗不要把這次空襲當作藉口，令中東地區局勢進一步惡化，或攻擊美國在區內的設施或人員。