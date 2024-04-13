美卿促華土沙特歐阻伊朗攻以色列
【本報綜合報道】國際社會關注以色列與伊朗會否爆發正面衝突，外交斡旋工作持續進行。美國國務院周四表示，國務卿布林肯促請中國在內多個國家外交部長，運用自身影響力說服伊朗不要攻擊以色列。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚批評，聯合國安全理事會未能夠譴責以色列襲擊伊朗大使館，伊朗有必要合理防衞懲罰侵略者。
伊斥聯國無譴責以 有必要還擊
美國國務院發言人米勒表示，布林肯過去一天與中國外交部長王毅、土耳其外交部長菲丹、沙特阿拉伯外交部長費薩爾、歐洲國家的外交部長通電話，「以表明局勢惡化不符合任何人的利益，各國應敦促伊朗勿令局勢升級」。白宮發言人巴埃爾表示，美國已經向伊朗表明美方沒有參與對伊朗大使館的空襲，也警告伊朗不要把這次空襲當作藉口，令中東地區局勢進一步惡化，或攻擊美國在區內的設施或人員。
另一方面，阿卜杜拉希揚周四密集式與中東地區及西方國家外交部長通電話，他聲稱與英國外交大臣卡梅倫、德國外交部長貝爾伯克、澳洲外交部長黃英賢通話時，就一些雙邊問題交換意見，並重申當以色列踐踏國際法和《維也納公約》、侵犯外交代表和駐地豁免權時，聯合國安全理事會沒有能力發表聲明，譴責以色列對伊朗大使館的恐怖襲擊，因此以懲罰侵略者為目的之合法防衞，對伊朗已成為必要。
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