伊朗傳最快日內反擊以色列

料為免美國出手 規模將較保守 中東地區戰雲密布，目前傳言滿天飛。美國傳媒引述美國官員報道，預期伊朗最快當地時間周五或周六，就駐敍利亞首都大馬士革大使館遭空襲一事報復以色列，可能出動逾百架無人機及數十枚導彈攻擊軍事目標。為了不觸發迫使美國出手的地區戰爭，消息稱伊朗將限制回應規模及提出緩解緊張局勢的條件。

美國傳媒周四引述知情人士報道，以色列正在準備未來兩天面對伊朗對該國南部或北部的直接攻擊，但指出伊朗最高精神領袖哈梅內伊在內的領導層仍然討論攻擊以色列的計劃，包括衡量政治風險，未有作出最終的決定。知情美國官員表示，美方情報顯示伊朗將於數日內採取報復行動，很可能攻擊以色列領土而非以方的海外利益。

外界關注伊朗報復是親身出手抑或透過代理人「抵抗軸心」武裝力量執行，報道稱哈梅內伊擔心直接攻擊可能事與願違，包括發射的武器被攔截、以色列對伊朗戰略基礎設施大規模報復。伊朗革命衞隊及敍利亞政府顧問表示，可能攻擊戈蘭高地及以色列駐外大使館，特別是在阿拉伯世界的，展示與以色列友好將付出高昂代價。

美國官員透露，美方相信伊朗正在制訂比正常規模大的空襲行動，未來數天攻擊以色列，可能混合使用無人機及導彈，但是沒有十足的信心認為，伊朗在打擊以色列的同時，避免引發美國軍事回應一事上取得成功。伊朗仍然調整行動以免高估自己的能力，美方透過現有渠道向伊方發出直接訊息，確保攻勢不會推高地區緊張局勢。

緩和局勢 伊朗外長列多項要求 伊朗外交部長阿卜杜拉希揚周四應約與德國外交部長貝爾伯克通電話，美國傳媒引述知悉通話內容的人士報道，阿卜杜拉希揚聲言，伊朗將以有限制及合適的方式回應大使館被以色列空襲一事，但目前不清楚伊方對有限制回應的定義。貝爾伯克傳達美國的訊息，警告阿卜杜拉希揚不要低估以色列對來自伊朗領土攻擊的回應範疇。

英國傳媒引述伊朗消息報道，阿卜杜拉希揚周日出訪阿曼時提到，伊朗願意有條件緩和緊張局勢，條件是巴勒斯坦加薩地帶永久停火、重啟停滯接近兩年的伊朗核協議談判、美國保證不插手伊朗對以色列的受控制攻擊。上述消息指出，美國要求伊朗克制及容許外交斡旋，並警告在以色列面對伊朗直接攻擊時，將得到美國支持。

哈梅內伊周三揚言，以色列攻擊伊朗大使館等同直接攻擊伊朗領土，必須受到懲罰。以色列總理內塔尼亞胡翌日表明將直接回應任何攻擊，「不論任何人傷害我們，我們將傷害他們，我們準備好滿足以色列的安全需求，包括防禦性及進攻性」。與此同時，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部司令庫里拉，周四到訪以色列。本報綜合報道

庫里拉 以色列早前空襲伊朗駐敍利亞首都大馬士革大使館。 伊朗對以色列空襲大使館之可能回應方式