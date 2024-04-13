四川旅客河道發現大熊貓浮屍
【本報綜合報道】四川有民眾周四在該省西部駕駛電單車旅行時，在雅安市寶興縣發現一隻幼年大熊貓的屍體在河道中漂浮，引起關注。官方昨日通報，該大熊貓為野生雌性成年大熊貓，初步判斷體表無外傷，確認已死亡。目前已將該大熊貓送往中國保護大熊貓研究中心雅安碧峰峽基地作死亡原因檢測分析。
研究中心分析死因
施先生表示，周四和朋友駕電單車在川西小環線旅行，從雅安往阿壩方向前行，途經寶興縣看風景時偶然發現路邊河道中有一隻撲在水中的大熊貓。他稱，起初還以為是小狗落水，打算去救，停車到路邊才看清是大熊貓，而且是幼年體。據他觀察，河中大熊貓已死亡，漂浮在水面上一動不動。事發河段的水流較深、流速較緩，他直言一路上都沒見到大熊貓，好不容易有機會看到卻已去世，非常可惜和心痛。
雅安市林業局工作人員回應指，沒有接到相關情況，大熊貓相關管理工作由大熊貓國家公園雅安管理分局負責。寶興縣林業局工作人員則稱，已接到電話反映，並通知所有管護站點工作人員協查情況。公開資料顯示，寶興有「熊貓老家」之稱，是世界自然遺產四川大熊貓棲息地，也是世界第一隻大熊貓發現地和第一隻大熊貓模式標本產地。
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