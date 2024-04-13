四川旅客河道發現大熊貓浮屍

研究中心分析死因

施先生表示，周四和朋友駕電單車在川西小環線旅行，從雅安往阿壩方向前行，途經寶興縣看風景時偶然發現路邊河道中有一隻撲在水中的大熊貓。他稱，起初還以為是小狗落水，打算去救，停車到路邊才看清是大熊貓，而且是幼年體。據他觀察，河中大熊貓已死亡，漂浮在水面上一動不動。事發河段的水流較深、流速較緩，他直言一路上都沒見到大熊貓，好不容易有機會看到卻已去世，非常可惜和心痛。