蘭州馬拉松抽籤惹議 當局稱隨機

【本報綜合報道】在甘肅省舉行的蘭州國際馬拉松賽早前進行抽籤，結果於周日正式公布，由於多名精英選手未能夠中籤，引起部分跑手質疑抽籤的公平公正性。蘭州市體育局周三回應指出，抽籤均為隨機抽取，而且全程有公證。

多名精英選手未中籤 該賽事規模為4萬人，其中全程馬拉松2萬人，最終有17.79萬人報名，中籤率約22.5%。作為賽事承辦單位的蘭州市體育局表示，抽籤工作由市紀委監委派駐紀檢監察組全程監督，蘭州公證處公證，中籤選手和入選候補的選手均為隨機抽取。

蘭州市體育局重申獲得今年蘭州馬拉松參賽資格的方式共有5種，本屆賽事未設置「成績直通」規則，在預報名選手中隨機抽籤產生中籤選手和入選候補的選手名單。

累計參加8屆蘭州馬拉松全馬項目並在關門時間內完賽的選手，再次報名參加本屆賽事馬拉松項目時可獲得終身號碼。今年馬拉松、半程馬拉松項目各開放50個公益名額，還有贊助商名額，以及根據世界田聯和中國田協相關規定向邀請精英選手參賽。