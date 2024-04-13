福建護婦權准查夫財產

6月起施行 網民質疑欠平等 福建省人民代表大會常務委員會近日公告，《福建省婦女權益保障條例》已由福建省第十四屆人民代表大會常務委員會第九次會議於上月27日通過，今年6月1日起施行。當中明確婦女持證明夫妻關係的證件，可查詢配偶財產。

該條例有關財產權益的第六章受到關注，當中列明婦女對夫妻共同財產享有平等的佔有、使用、收益和處分權利，不受雙方收入狀況等情形影響。對夫妻共同所有的不動產以及可以聯名登記的動產，女方有權要求在權屬證書上記載其姓名，夫妻關係中任何一方不得實施嚴重損害夫妻共同財產利益的行為。第四十五條則列明，婦女持身份證、戶口本和結婚證等證明夫妻關係的有效證件，可以依法向房地產行政管理、車輛管理等單位申請查詢配偶的財產狀況，有關單位應受理，並且為其出具相應書面資料。

該條例另一亮點是增加生育支持和保障制度，減輕婦女和家庭生育負擔，建設生育友好型社會。當中鼓勵發展託幼一體化服務，率先將國家鼓勵幼兒園招收的兩至3歲嬰幼兒擴大至3歲以下；鼓勵有條件的社區、用人單位提供福利性託育服務；建立對依法保障職工生育權益用人單位的激勵機制。條例亦規定政府應每兩年至少組織符合最低生活保障標準的婦女進行一次免費的婦女常見、多發疾病檢查，定期組織農村婦女免費檢查，推動為適齡女童免費接種宮頸癌疫苗。

律師指男方提訟亦可查 有關查詢配偶財產的規定引起網上議論，不少網民質問「說好的男女平等呢」，甚至批評「這哪裏是平等，這要的是特權」。有律師指出，該條例的發布引起很大轟動，但並非憑空出現、突兀的一個地方條例，而是現行《民法典》、《婦女權益保障法》等法律法規立法精神的體現，加強對婦女的財產和婚姻家庭權益保障。另有律師指出，這不意味不平等，也不代表男方查不了，有需要亦可通過訴訟查詢。本報綜合報道