福建與馬祖海上貨運常態化

【本報綜合報道】台灣馬祖福沃港與福建馬尾港之間，通過「小三通」航線的貨運直航船班周二下午首航，標誌馬尾往來馬祖海上貨運直航常態化運行。未來大陸貨物在數小時就能運至馬祖，最快可當日送達台灣。

電商平台貨為主 可即日送達

鑫龍996輪當日載運貨物，離開福建福州馬尾青州碼頭駛向馬祖，被稱為閩台海上貨運新一條「黃金通道」。此次貨運航線主要載運台胞從相關電商平台購買的物品，可實現貨物3小時抵達馬祖，未來更可由馬祖再轉運至台灣本島。新航線大幅提高貨物運輸時效，節約物流成本，料將吸引兩岸跨境電商以及轉口貿易貨物加速聚集，讓更多台商和台企從中獲益。