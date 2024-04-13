光大前董事長 涉貪腐被起訴

唐雙寧將公共財物據為己有

檢察機關起訴指控，唐雙寧利用擔任中國人民銀行銀行監管一司司長職務上的便利，將其保管、使用的公共財物據為己有，數額特別巨大。他亦涉利用擔任中國人民銀行銀行監管一司司長，中國銀行業監督管理委員會黨委委員、副主席，中國光大集團股份公司黨委書記、董事長，光大銀行黨委書記、董事長等職務便利，在職務調整、貸款獲取等事項上為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，檢方認為應以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。