台新內閣名單 劉世芳掌內政部

【本報綜合報道】台灣總統當選人賴清德周三公布首輪內閣名單，將任行政院長的民進黨前主席卓榮泰昨日召開記者會，公布第二輪內閣人事。前高雄副市長劉世芳將任內政部長，行政院秘書長李孟諺將任交通部長，台北地檢署檢察長鄭銘謙將任法務部長，中山大學校長鄭英耀將任教育部長，筆名小野的知名作家李遠將任文化部長。

名作家任文化部長 卓榮泰表示，劉世芳在北中南離島都有區域治理經驗，對緊急事件應變能力非常卓越；李孟諺對於前瞻基礎建設很縝密規劃、徹底執行也做跨部會溝通，而且是水利工程專家，希望為交通基礎建設增加韌性；鄭銘謙對司法了解、部門內都有相當多經驗，希望他展現公權力；鄭英耀曾兩度出任高雄市教育局局長，經驗豐富；李遠則對文學、電影、電視有非常多創作貢獻。

卓榮泰表示，這輪是穩健前進的人事發表，在場準部長都符合這樣條件，有非常堅實和豐厚專業領域知識和特質，對未來使命感充滿信心，為老問題找新方法，為新問題找好方法。賴清德未來內閣尚餘外長、防長、國安局長、陸委會主委等重要職位人選未公布。

賴清德