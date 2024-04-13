新北壽司店疑爆食物中毒 稽查各分店

新北市衞生局發布新聞稿稱，該市有一家4口日前到藏壽司新莊宏匯店用餐後出現不適症狀，疑食物中毒。該部門周三前往稽查抽驗涉事食客所吃的相同食物，但結果一周後才出爐。食品衞生管理科長楊舒秦證實，上述兩間分店已暫停營業。相關個案均由淡水馬偕醫院通報，患者在涉事分店用餐後陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等不適症狀，求醫後回家休養。藏壽司官網亦證實兩間分店暫停營業，將配合稽查，待衞生局指示才復業。

另外，屏東縣車城鄉某海鮮餐廳亦傳出疑似食物中毒案，上周五有遊客用餐後出現不適症狀，入院治療後醫院通報有關部門。屏東縣衞生局證實接獲個案，共4人發病，兩人送院治療。全案已啟動調查，如屬實有關餐廳將被罰款6萬元至兩億元新台幣（約1.48萬至4,900萬港元）。稽查人員亦發現，該店從業人員今年度未有體檢報告，該部分未符合食品良好衞生規範準則，已責令業者限期改善。