送錯病患開錯刀 5人受懲

高雄爆嚴重醫療事故 經手者懵然不知 台灣高雄市立民生醫院上周四發生嚴重醫療事故，工友、病房護士、手術室護士、麻醉和執刀醫生搞錯患者、開錯刀，5名經手人員均沒發現送錯患者，令一名因低血壓住院的患者無端接受胸腔引流手術。該市衞生局周四對醫院開罰50萬元新台幣（約12萬港元），執刀醫生記大過並移付懲戒，院長顏家祺免除管理職務，由市立醫院管理中心執行長林盟喬代理院長整頓調查。

民生醫院病房內一名張姓男患者，上周四原本要接受胸腔引流手術，但協助推送患者的工友卻推錯同房另一名黃姓男患者入手術室，護士給藥時發現黃男不在病房，才發現工友送錯人，來不及制止下開刀手術已完成，黃男也被送往深切治療病房觀察。民生醫院副院長張科周四出面說明，表示執刀醫生未依照流程，直接打電話給護理站要求送病人到手術室，中間跳過由手術室護士打電話給護理站護士移送患者，才會出差錯，該醫生應負最大責任。

院方稱對患者進行加護 高雄市衞生局副局長潘炤穎表示，要求醫院積極關懷照顧，院方已對開錯刀患者進行加護，並向家屬致歉。民生醫院則稱，已對涉及疏忽的5人追究責任並記過懲處，也會全力配合衞生局調查。顏家祺就此事表達深切檢討及歉意，稱兩名患者身體狀況穩定，沒明顯後遺症。前高雄市議員陳致中指摘，該醫院並非第一次出包，他曾踢爆該醫院因沒通過評鑑，導致外勞體檢業務大停擺，進而影響市庫收入上千萬元新台幣。本報綜合報道