接見美智庫 蕭美琴指兩岸對話降風險

【本報綜合報道】美國智庫「2049計劃研究所」派團訪問台灣，周四獲台灣副總統當選人蕭美琴接見。她指出，兩岸對話有助降低風險及誤判，台灣總統當選人賴清德多次表示對此持開放態度，願在對等、尊嚴、不設政治前提下，與中國大陸對話展開交流。

稱假訊息試圖分化社會 2049計劃研究所主席、美國國防部前亞太助理部長薛瑞福率領美國重要單位成員訪台，包括該研究所所長蓋斯萊（John Gastright）、美國全球戰略公司副總裁卡瓦諾（Brian Cavanaugh）等。訪問團分享近期在華府的觀察，並問及台灣新政府執政優先順序及挑戰。蕭美琴說明台灣當前重要議題及面臨的內部與外部挑戰，包含扭曲的政治論述及具不良意圖的假訊息認知作戰，試圖分化台灣社會、破壞人民對政府的信任，都是需要協力處理的問題，數碼安全也是台灣正在不斷加強與國際合作的重要領域。

針對加強台美關係，訪問團問及如何更有效提升美國大眾對台灣的支持。蕭美琴表示過去駐美期間，高度重視與美國社會的公共溝通，時常親赴美國各州、大專院校及民間組織演說，增強美國大眾對台灣的了解，進而願意支持台灣。近年台灣對國際社會的貢獻及影響獲廣泛認可，她希望共同延續美國不分黨派支持台灣的力量，將透過展現台灣產業優勢及強調與美共享價值以獲得更強認同。