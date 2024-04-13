台美20億元通訊系統作業維持案簽約

系統作業被指緩慢 台駁斥

台美通訊系統作業維持案決標公告指出，台駐美軍事代表團本月初與美國在台協會簽署合約，委請美方廠商派遣技術代表赴台，維持台灣軍事通訊系統作業順暢及穩定，合約有效期間是上周二至2028年12月31日。台灣傳媒報道，台美這項合作案雖然歸類為對台軍售項目，但並非出售整套新的通訊裝備給台灣，而是美方技術人員赴台協助的勞務案。