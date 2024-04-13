聲稱在菲設潛伏小組 華斥惡意揣測

【本報綜合報道】中國與菲律賓近日在南海的主權爭議持續升級，菲律賓軍方及資訊和通訊技術部聲稱，正在調查假冒西方國家企業的中國企業，涉嫌網上招募菲方現役和退伍軍人從事線上分析服務，更有報道稱中國在菲律賓設立秘密潛伏小組。

4中國公民涉製菲偽證被捕 中國駐菲大使館指摘菲律賓個別官員和媒體捕風捉影，對中國惡意揣測和無端指摘，在菲律賓煽動仇華情緒。

綜合菲律賓傳媒報道，4名中國公民因涉嫌參與提供偽造菲律賓政府發放的身份證件在當地被捕。這些證件包括含特殊居民退休人士簽證的護照。有菲律賓議員稱，菲律賓向屬於「士兵年紀」的35歲中國公民發放特殊退休永居簽證，威脅國家安全。另有部分菲律賓傳媒稱，中國在菲設立秘密潛伏小組，並將之與第二次世界大戰期間，日本間諜潛伏在美國夏威夷珍珠港相類比。

中國駐菲大使館發言人周三表示，一段時間以來一隻無形之手在菲不斷散播涉華虛假資訊，炒作中菲海上爭議，無限放大兩國涉海分歧，製造緊張局勢，販賣戰爭焦慮，其目的就是要毒化中菲關係氛圍，干擾雙邊關係正常發展。

該發言人強調，中國歷來奉行不干涉別國內政原則，所謂中國在菲設立秘密潛伏小組是無稽之談，倒是有的國家習慣將手伸向他國，製造分裂對抗，發動「顏色革命」。中方希望菲方從中菲關係大局和地區和平穩定出發，盡快回到對話協商的正確軌道，以實際行動管控分歧，推動兩國關係穩定發展。