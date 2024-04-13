中國海警船艦赴釣魚島維權巡航

【本報綜合報道】美國接連與日本及菲律賓就釣魚島及南海表達美方立場後，中國海警昨天宣布，當天在釣魚島依法展開維權巡航活動。與此同時，美國與澳洲本月內第三度在南海展開聯合行動，周一涉及雙邊演習，法國翌日加入舉行三邊演習。

美澳法艦南海展三邊行動 中國海警表示，昨天派出2502艦艇編隊在中方釣魚島領海巡航。日本傳媒引述日本海上保安廳報道，4艘中國海警船艦周五上午10時半前後開始，駛入釣魚島周邊的日本領海，中午12時20分後開始依次駛入領海外側海域，其中一艘中國海警船艦搭載機炮。這是日本海上保安廳連續第113天，在釣魚島周邊海域發現中國公務船。

南海局勢方面，美國、菲律賓、日本、澳洲周日首度在南海實施多邊海上合作活動後，參與該場活動的美國海軍瀕海戰鬥艦莫比爾號與澳洲皇家海軍護衞艦瓦拉蒙加號，周一也在南海實施雙邊行動。翌日，法國海軍護衞艦葡月號在南海會師莫比爾號及瓦拉蒙加號後展開三邊行動。

美國海軍表示，行動強化三方決心及加深對印太地區的共同理解，多邊行動提供寶貴的機會與印太地區盟友海軍訓練。澳洲皇家海軍表示，澳洲國防軍在印太地區近乎連續的展現，展示澳洲決心建立一個和平、安全、繁榮的地區。法國海軍稱致力於多邊主義，行動在航行自由及國際法框架下實施。