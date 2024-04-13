岸田美國會演說 稱兩國將為全球合作夥伴

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄周四在美國國會發表演說，強調隨着地緣政治格局變化及日本信心增強，日方不再局限於擔任美國最親密盟友，而是着眼成為全球合作夥伴，與美方共同承擔國際責任。中方昨天對此表示強烈不滿及堅決反對，提出嚴正交涉；中國外交部亞洲司司長劉勁松約見日本駐華使館首席公使橫地晃，就日方在美日領導人會談、美日菲峰會的涉華消極動作，表達嚴重關切和強烈不滿。

岸田文雄在美國國會以《面向未來：我們的全球合作夥伴關係》為題發表英語演說，以回憶童年時在美國生活點滴為引子，話鋒一轉指出世界正在處於歷史的轉折點，全球自由及民主受到威脅；他主張，中國的對外態度及軍事動向，對日本及國際社會整體的和平與穩定帶來空前的戰略挑戰，還指出北韓向俄羅斯出口彈道導彈，增加烏克蘭的苦難，提出「今天的烏克蘭有可能就是明天的東亞」。他更聲言日本已經準備好與美國一同承擔國際責任，表示「我了解，肩負這樣的期待是種沉重的負擔。雖然世界期待你（美國）的領導，但美國不應該被指望獨力完成這一切」。