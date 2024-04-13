岸田美國會演說 稱兩國將為全球合作夥伴
【本報綜合報道】日本首相岸田文雄周四在美國國會發表演說，強調隨着地緣政治格局變化及日本信心增強，日方不再局限於擔任美國最親密盟友，而是着眼成為全球合作夥伴，與美方共同承擔國際責任。中方昨天對此表示強烈不滿及堅決反對，提出嚴正交涉；中國外交部亞洲司司長劉勁松約見日本駐華使館首席公使橫地晃，就日方在美日領導人會談、美日菲峰會的涉華消極動作，表達嚴重關切和強烈不滿。
岸田文雄在美國國會以《面向未來：我們的全球合作夥伴關係》為題發表英語演說，以回憶童年時在美國生活點滴為引子，話鋒一轉指出世界正在處於歷史的轉折點，全球自由及民主受到威脅；他主張，中國的對外態度及軍事動向，對日本及國際社會整體的和平與穩定帶來空前的戰略挑戰，還指出北韓向俄羅斯出口彈道導彈，增加烏克蘭的苦難，提出「今天的烏克蘭有可能就是明天的東亞」。他更聲言日本已經準備好與美國一同承擔國際責任，表示「我了解，肩負這樣的期待是種沉重的負擔。雖然世界期待你（美國）的領導，但美國不應該被指望獨力完成這一切」。
中國外交部發言人毛寧批評，美日拉幫結夥、搞小圈子，挑動集團對抗，才是地區和平及穩定面臨的真正挑戰。她指出，日本曾經步入軍國主義歧途，發動侵略戰爭，犯下嚴重反人類罪行，給地區和世界帶來深重災難，敦促日方認真反省侵略歷史，尊重亞洲鄰國的安全關切，停止渲染周邊安全威脅、為自身軍力突破尋找藉口。
中方不滿操弄涉華議題
中國駐日本大使館發言人周四批評，日本不顧中國反覆規勸，執意在日美領導人會晤及聯合聲明大肆操弄涉華議題，嚴重干涉中國內政、損害中方利益，日美大幅強化軍事同盟，渲染陣營對抗，中方對此強烈不滿及堅決反對。中方強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，日本不是南海問題當事方，應該停止挑動對抗的攪局行徑，鄭重敦促日方尊重中國核心利益和重大關切，避免中日關係受到更大損害。
另一方面，日本傳媒報道，日本駐華大使金杉憲治周四與天津市委書記陳敏爾在該市會談，金杉憲治提出希望中方簡化日本人赴華手續，包括恢復簽證豁免，陳敏爾以友好城市神戶為例希望促進中日交流，雙方就推動兩國擴大人員交流達成一致。
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