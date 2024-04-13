美日菲峰會關切南海東海變化 加強軍事合作制華

拜登：倘對菲攻擊 觸發共同防禦條約 首次美日菲三方峰會周四在美國白宮舉行，美國總統拜登與日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可斯舉行會談，中國在印太地區的軍事動向是焦點議題之一。美國重申向日本及菲律賓的同盟承諾堅如磐石，三方關切中國在南海及東海的行為，並呼籲和平解決台灣問題。三國亦加強在印太地區的海上防務合作。

菲律賓與中國多次在南海衝突，拜登重申在南海對菲律賓的飛機、船隻或武裝部隊作任何攻擊，均觸發美菲共同防禦條約。峰會聯合聲明指出，美日菲決心捍衞航行及飛越自由，以及尊重專屬經濟區內主權權利的重要性；三國領導人嚴重關切中國在南海的危險及進犯行為，同時關切中國在軍事化南海島礁及非法海事主張，堅決反對在南海危險地利用海警船及海上民兵船隻，反對干擾其他國家近海資源開採。

促和平解決兩岸問題 美日菲三國嚴重關切中國一再阻礙菲律賓船隻行使公海航行自由，阻礙仁愛礁補給線，形容這些行為危險及破壞穩定，呼籲中方遵守國際仲裁法庭2016年南海裁決。峰會強烈反對中國透過武力或脅迫單方面改變東海現狀的企圖，包括破壞日本對中日有主權爭議的釣魚島長期與和平之管理。台灣海峽和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的重要因素，強調美日菲三國基本立場沒有改變，敦促和平解決兩岸問題。

美日菲三國將加強合作保持印太地區自由開放，美日兩國支持菲律賓海岸防衞隊能力建設，三國海岸防衞隊計劃明年進行海上三邊演習及其他海上活動，提高互通性並促進海上安全，建立三邊海上對話加強協調及集體應對。美日菲三國將透過與其他夥伴的聯合海上演習加強三邊國防合作，計劃2025年在日本周邊進行海上訓練，協調美日兩國支持菲律賓國防現代化，並歡迎菲律賓與澳洲、南韓強化國防合作。

將建立呂宋經濟走廊 除了上述防務合作外，美日菲三國將促進包容性經濟成長及經濟彈性，並在印太地區建立首個全球基礎設施及投資走廊夥伴關係「呂宋經濟走廊」，目的是支持菲律賓蘇碧灣、克拉克、馬尼拉、八打雁之間的互聯互通。同時，美日菲三國將合作開發關鍵及新興技術，鞏固全球供應鏈，以及推動氣候夥伴關係與清潔能源供應鏈。

拜登早前指摘中國在包括仁愛礁的問題上表現得非常激進，美方將回應中國對菲律賓的攻擊，中國外交部發言人毛寧昨日強調中國對南海諸島及其附近海域、對釣魚島及其附屬島嶼擁有無可爭辯的主權，在東海、南海的行動合理合法，中方堅決反對有關國家在南海橫行霸道、炫耀武力，並假借航行及飛越自由的名義侵犯中國主權安全及發展利益，中國在南海的領土主權及海洋權益不受南海仲裁案裁決影響。

中國國防部新聞發言人吳謙昨日表示，中方在南海的活動合理合法、無可非議，個別域外國家頻繁派遣艦機到南海炫耀武力，拉攏盟友搞針對中方的「小圈子」，更拿觸發所謂共同防禦條約威脅、脅迫中方，是不負責任且極為危險。中方不以大欺小，但絕不任憑菲方無理取鬧，在捍衞國家主權安全問題上，中國軍隊說到做到。本報綜合報道