兩岸國際

暖心巴士司機背老婦落車
中國陝西省西安市一名巴士司機（前）近日在車上發現一名行動不便的老婦（紅衣者），遂待老婦到站後親自背她落車，並細心將她攙扶到輪椅上。司機返回駕駛座時，乘客紛紛為其無私的行為鼓掌。有遊客錄下這一幕並於網上分享，隨即引來大批網民稱讚，不少人認為司機的行為很暖心。
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