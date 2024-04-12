暖暖山區現新品種「北杪螢」

【本報綜合報道】台灣傳媒前日報道，基隆鳥會前年執行基隆市政府的生態調查委託案，當年就在暖暖山區採集到未列入圖鑑的螢火蟲，經學者證實為一種台灣目前尚未記錄過的螢火蟲。學者暫時將其命名為「北杪螢」，確認是當地第4種水生螢火蟲。

基隆鳥會理事長沈錦豐表示，該項目名為「基隆市螢火蟲生態調查及復育計劃委託專業服務案」為期3年，計劃執行首年已發現北杪螢。鳥會介紹，北杪螢幼蟲疑似為溪流水棲性種類，會在樹冠層的高度飛行。鳥會去年進一步採集到北杪螢的卵並順利孵化，因幼蟲具有氣管腮，且都在水中活動及覓食，故確認為水生螢火蟲。

沈錦豐表示，除在暖暖山區發現的北杪螢外，今次螢火蟲調查的5個樣區中，七堵友蚋是螢火蟲數量最多的地點，特殊之處在於以黑翅螢為主的螢火蟲聚集區剛好在隧道口，旁邊有小溪及蜿蜒的小徑，隧道另一出口是友蚋主要的交通要道。由此可說明基隆仍保有不錯的原始環境及乾淨溪流，其中以暖暖及七堵山區保存最為完整。