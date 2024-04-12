日研月球探測車 簽協議交美發射

美國太空總署（NASA）致力於通過月亮女神號載人登月計劃，將太空人時隔50年再次送往月球。NASA署長納爾遜與日本文部科學大臣盛山正仁，前日在美國首都華盛頓簽署一份合作協議，確認日本將負責設計、開發和操作月球探測車，NASA則將幫助發射和運送月球探測車，並為日本太空人提供兩次前往月球的機會。

按照計劃，日本將提供由宇宙航空研究開發機構（JAXA）與豐田汽車公司等研發的月球探測車「月球巡洋艦」（Lunar Cruiser），其名稱仿照了豐田的大型四輪驅動車「陸地巡洋艦」（Land Cruiser），可以在沙漠和高山地帶的崎嶇路段等嚴酷環境下持續行駛，預計將於2031年被送至月表，翌年開始使用，屆時太空人不穿太空服就可乘坐。

納爾遜表示，如今已不再是美國單獨漫步月表的時代，很榮幸能與日本同行，又指日本研發的月球探測車可以幫助人類在月球擁有突破性的發現。盛山正仁則稱，很榮幸簽署這份歷史性協議，該安排將象徵日美月球探測夥伴關係踏入新時代，被人長久銘記。他又指，日本將集結各方的技術能力開發月球探測車，從而能夠應對漫長黑夜、微重力、特殊沙粒等惡劣的月表環境。

日本太空人最快2028年登月 美國在1960至1970年代執行太陽神計劃，但全是由美國白人男性完成登月任務。月亮女神號載人登月計劃提出將首位女性及有色人種太空人送上月球，預計2026年首先由兩名美國太空人登月，日本太空人則最快可能在2028年實現登月。本報綜合報道