4月12日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月12日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
男子法國廣場斬人1死1傷
法國西南部城市波爾多周三發生持刀兇殺案，一名男子在水鏡廣場附近用刀斬死一人並將另一人斬至重傷，警方接報到場後將兇徒擊斃。警方初步認為事件與恐怖主義無關，相信是由一宗毆鬥引起，暫未知動機，涉案3人均來自北非。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240412-0412_00180_049/男子法國廣場斬人1死1傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc