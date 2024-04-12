兩岸國際

男子法國廣場斬人1死1傷

法國西南部城市波爾多周三發生持刀兇殺案，一名男子在水鏡廣場附近用刀斬死一人並將另一人斬至重傷，警方接報到場後將兇徒擊斃。警方初步認為事件與恐怖主義無關，相信是由一宗毆鬥引起，暫未知動機，涉案3人均來自北非。（綜合報道）
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