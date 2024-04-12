越南華裔女首富貪污判死

越南華裔女首富張美蘭早年聯同同夥，從西貢商業銀行挪用超過304萬億越南盾（約1,054億港元），並判貪污、行賄及違反銀行法規等罪成。胡志明市人民法院昨日宣布，判處張美蘭死刑，她的港人丈夫朱立基則因違反貸款規定罪判監9年。（綜合報道）