4月12日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月12日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
越南華裔女首富貪污判死
越南華裔女首富張美蘭早年聯同同夥，從西貢商業銀行挪用超過304萬億越南盾（約1,054億港元），並判貪污、行賄及違反銀行法規等罪成。胡志明市人民法院昨日宣布，判處張美蘭死刑，她的港人丈夫朱立基則因違反貸款規定罪判監9年。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240412-0412_00180_048/越南華裔女首富貪污判死
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc