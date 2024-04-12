被指經濟嚴重扭曲 華向歐盟嚴正交涉

【本報綜合報道】歐盟周二宣布對中國風力渦輪機供應商展開反補貼調查後，周三再次發布關於中國經濟存在嚴重扭曲的報告。商務部貿易救濟局主要負責人在比利時布魯塞爾，就有關問題會見歐委會貿易防禦司司長盧卡斯，提出嚴正交涉。

中方稱保護主義行為損公平 中方指出，歐方近期對中國企業展開的4宗反補貼調查，都是針對中國新能源相關企業，目標指向明顯。歐方在調查過程中，肆意歪曲補貼定義，程序標準不公開不透明，是以公平競爭之名損害公平競爭環境的保護主義行為。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法。

此外，歐方再次對中國政策、市場環境和經濟制度歪曲解讀，為後續採取歧視性的反傾銷做法製造藉口，中方對此表示高度關注和強烈反對。中方又指，歐方以單方制訂的所謂「嚴重扭曲」標準來評價中國市場經濟完全不符合事實，將給中歐經貿關係帶來消極影響和不確定性。

中方將密切關注歐方後續動向，並保留採取一切必要措施的權利。