國會選舉 韓執政黨慘縮議席 總理首秘集體辭職

南韓國會選舉塵埃落定，共同民主黨在內的在野陣營取得壓倒性勝利，繼續控制國會。執政國民力量黨及所屬陣營慘敗，總理韓德洙及多名總統尹錫悅的幕僚昨日集體請辭。尹錫悅承諾順應民意改革，全力維持經濟和民生穩定。

共同民主黨及周邊政黨鎖定190席，佔300個國會議席中的一半以上。而國民力量黨及盟友勉強保住100席的修憲門檻。尹錫悅在餘下3年任期，將成為跛腳鴨總統。共同民主黨黨魁李在明感謝選民支持，並指會帶頭做實事，呼籲在野及執政黨共同努力解決民生問題。

在野黨佔近3分2席位 本屆國會選舉中的朝野議席差距，創下南韓1987年總統直選以來最大的一次，同時是首次有總統任期5年內持續處於「朝小野大」局面。有分析指，在野陣營打出政府審判論的旗號，以及選舉前夕政府爭議事件發酵等因素積累有關。國民力量黨臨時領導人韓東勳為選舉失利負責，向國民道歉及引咎辭職。

連同韓德洙在內，總統室所有首秘級別以上幕僚均提出請辭，包括總統秘書室長李官燮、政策室室長成太胤、公報首秘李度運、政務首秘韓午燮等。有總統室高官透露，尹錫悅將展開改革，第一步是調整人事。他透露，尹錫悅將與在野黨保持緊密溝通及合作，以推動各種政策。尹錫悅上任後一直沒有與李在明會晤，引起在野陣營不滿。

南韓中央選舉管理委員會公布的最終數據顯示，本屆國會選舉投票率為67%，時隔32年再創新高。全體4,428萬選民中，共2,965萬人投票。按地區看，世宗市的投票率以70.1%居首，其次是首爾市（69.3%）、全羅南道（69%）和光州市（68.2%）。本報綜合報道

尹錫悅 李在明 韓德洙 共同民主黨繼續控制國會。

（中新社圖片） 韓東勳