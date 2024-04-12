瑞士6月主辦高級別國際會議 協助制訂烏克蘭和平方案

邀逾百國 不會簽協議

會議將在比爾根山（Burgenstock）度假村舉行，已邀請逾100個國家參與。瑞士外長卡西斯表示，和平進程不能缺少俄羅斯參與；即使俄羅斯不出席首次會議，亦希望有朝一日會參加。瑞士聯邦主席阿姆赫德則稱，會議不會簽署和平協議，而是烏克蘭實現持久和平進程的「第一步」，後續的第二次會議或會隨之而來。