瑞士6月主辦高級別國際會議 協助制訂烏克蘭和平方案
【本報綜合報道】瑞士政府周三宣布，將於6月15日至16日一連兩日主辦高級別國際會議，協助制訂烏克蘭和平方案。
邀逾百國 不會簽協議
會議將在比爾根山（Burgenstock）度假村舉行，已邀請逾100個國家參與。瑞士外長卡西斯表示，和平進程不能缺少俄羅斯參與；即使俄羅斯不出席首次會議，亦希望有朝一日會參加。瑞士聯邦主席阿姆赫德則稱，會議不會簽署和平協議，而是烏克蘭實現持久和平進程的「第一步」，後續的第二次會議或會隨之而來。
瑞士傳媒報道，由於七大工業國集團（G7）在6月13至15日會於意大利舉行峰會，因此美國總統拜登有可能到瑞士出席會議。
不過，白宮官員周三表示，仍未決定美國政府會派何人參與。此外，儘管卡西斯在上月訪華時曾促請中方支持，但中國會否參與會議目前仍是未知數。
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