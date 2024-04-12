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日企擬收購美鋼鐵公司傳遭查
傳日本製鐵計劃收購美國鋼鐵公司。
【本報綜合報道】美媒周三報道，日本製鐵擬用141億美元（約1,099億港元）收購美國鋼鐵公司，美國司法部已展開反壟斷調查。美國司法部、日本製鐵和美國鋼鐵均未有回應報道。
日本製鐵在華擁資產
另有消息人士透露，日本製鐵在中國擁有一定的資產，令美國政府擔心國內重要產業落入他國企業手中的風險。
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