日企擬收購美鋼鐵公司傳遭查

【本報綜合報道】美媒周三報道，日本製鐵擬用141億美元（約1,099億港元）收購美國鋼鐵公司，美國司法部已展開反壟斷調查。美國司法部、日本製鐵和美國鋼鐵均未有回應報道。

日本製鐵在華擁資產

另有消息人士透露，日本製鐵在中國擁有一定的資產，令美國政府擔心國內重要產業落入他國企業手中的風險。