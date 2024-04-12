美日元首白宮會面 對抗中俄成重點

商談2小時 敲定70項防衞合作協議 美國總統拜登周三在白宮舉行盛大儀式，歡迎赴美國事訪問的日本首相岸田文雄。拜登公布兩國的防務合作計劃，加強兩國同盟着眼於對抗中國和俄羅斯。為配合日本統一指揮陸海空三個自衞隊的「統合作戰司令部」於年底啟動，駐日美軍司令部將強化體制。

拜登在白宮南草坪歡迎岸田，然後進入橢圓形辦公室會談約兩小時。兩人事後會見記者並發表聯合聲明，稱美日同盟迎來最大的升級，並提到南海、台海等議題。兩人歡迎美日之間擴大投資，促進在半導體和人工智能等新技術領域的合作。

岸田稱今天烏克蘭明天東亞 拜登指出，要與中國保持開放溝通管道，並聲言美日同盟本質上屬防禦性質。他指美軍和自衞隊將透過聯合指揮架構互相合作，並將與澳洲一起開發新的空中導彈防禦網絡。岸田表示，透過武力或脅迫單方面改變現狀的企圖是絕對不可接受，聲言美國和日本將繼續對來自中國的挑戰作出回應。他又指，鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略，今天的烏克蘭可能就是明天的東亞。

總體而言，美日敲定約70項防衞合作協議。日本共同社報道，防衞省為了應對太空和網絡等安全保障新領域的局勢不斷變化，而新設統合作戰司令部。司令部最初規模為240人，統合作戰司令官將與陸海空自衞隊幕僚長級別相同。與此同時，美國擬把駐日美軍司令級別由中將升格為上將。

目前印太司令部負責指揮駐日美軍及與自衞隊協調，日後駐日美軍司令部將負責制訂聯合訓練計劃，並擁有部分作戰部隊指揮權，美日安全保障磋商委員會會議將於下月敲定細節。隨着日本擁有摧毀他國境內導彈基地的攻擊能力，美日加強部隊聯合指揮管制將提高共同應對能力。

北京籲美日自省 給社會交代 對於美日稱中國加速核武庫建設，威脅全球和地區穩定表達關切一事。中國外交部發言人毛寧昨日回應指，美國、日本對中國核政策表達所謂的關切，完全是別有用心的虛假敍事，中方堅決反對，絕不接受。她呼籲美日應當反躬自省、端正態度，停止破壞國際核裁軍與核不擴散體系，切實降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，給國際社會一個負責任的交代。

此外，毛寧批評美日不顧中方的嚴重關切，在台海、涉海等問題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，嚴重違背國際關係基本準則。中國對此強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交代。本報綜合報道