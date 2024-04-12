登檢華漁船 美稱應東道國要求

【本報綜合報道】上月傳出太平洋島國瓦努阿圖在美國海岸防衞隊協助下，在海域登檢6艘涉嫌違反漁業法的中國漁船。中國駐新西蘭大使王小龍批評舉措違反國際法。美國海岸防衞隊少將邁克爾‧戴（Michael Day）周三反駁中方說法，稱按照邀請美方登船的東道國要求合法行動，與他們合作保護其專屬經濟區。

反駁華使違國際法指控 王小龍上周五在中國大使館發出的一封信中表示，利用美國與瓦努阿圖、基里巴斯和巴布亞新幾內亞之間的隨船觀察員協議對中國漁船開展執法活動，違反了國際法；強調這些協議對中國捕魚船隊沒約束力，中方沒義務接受沿海國以外的國家對相關專屬經濟區捕魚活動的執法。他又指，中方嚴格監管遠洋漁船，對非法捕撈採取零容忍態度，尊重沿海國主權。

邁克爾‧戴指王小龍的聲明不準確，雙邊隨船觀察員協議符合國際法，自由開放的印太地區建立在遵守國際規則、規範和法律的基礎上。美國印太司令阿奎利諾在澳洲受訪時指摘，在南太平洋的中國漁船隊應視為海上民兵。