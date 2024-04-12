料伊朗猛攻軍政設施 美稱挺以 中東難息戰事

以演練反擊 美司令到訪表支持 以色列日前空襲伊朗駐敍利亞大使館，擊斃多名革命衞隊高級軍官，伊朗誓言報復。美國及盟友認為，伊朗或其代理人將對以色列的軍事及政府目標發動大規模導彈或無人機襲擊，將標誌持續逾半年的以巴衝突顯著擴大。以色列空軍舉行演習，模擬受襲後還擊。美國總統拜登周三重申，將保護以色列的安全。

庫里拉晤以防長 商防禦協調 美媒引述知情人士指，針對以色列的潛在攻擊或在未來數天發生，伊朗可能使用高精度導彈。根據美國和以色列情報部門評估，伊朗施襲更可能是遲或早的問題，而不是會否發生的問題。以色列的西方盟友已獲悉，以方政府和軍事設施可能成為目標，但相信民用設施不會遇襲。以色列已告知盟友，正在等待伊朗來襲，稍後向位於加薩地帶的哈馬斯發動另一場地面進攻。

兩名以色列官員昨透露，美國中央司令庫里拉於當日到訪，與以色列國防部長加蘭特及以色列國防軍高層會面，圍繞伊朗及其代理人可能攻擊以色列一事作出協調。有以色列官員指，準備應對一場直接從伊朗境內利用彈道導彈、無人機及巡航導彈，針對以色列目標的前所未有攻擊，屆時以色列將直接攻擊伊朗報復。美國國防部官員以軍事安全為由，拒絕透露庫里拉的動向。

以色列軍事記者卡多什（Doran Kadosh）稱，以色列空軍日前在塞浦路斯上空，與美軍及塞浦路斯國民警衞軍協同演習，模擬伊朗或伊朗支援組織對以色列領土發起大規模襲擊後，對伊朗展開報復空中行動。

以演習空中加油機支援戰機 在演習中，以色列空軍空中加油機從本土起飛，支援至少一個戰機中隊，戰機發射遠程導彈摧毀模擬戰略目標。

拜登周二就以色列總理內塔尼亞胡的加薩戰爭政策發表迄今最嚴厲批評，但他稱：「正如我告訴內塔尼亞胡，我們對以色列的安全、對以色列抗擊伊朗及其代理人威脅的承諾是堅定不移。」他強調，美國對以色列有着鐵一般的承諾，將竭盡全力保護以色列安全。美國國務卿布林肯向加蘭特指出，美方會與以方堅定對抗伊朗及其代理人的威脅。本報綜合報道