連鎖火鍋店 鍋底揭污垢

廣東省揭陽市一名男子近日到知名火鍋店海底撈用餐時，用筷子從鍋底戳出明顯的污垢，引起衞生安全疑慮。男子當時曾向侍應反映，但對方沒有理會令他不滿。海底撈事後向食客致歉，派專員到該店檢查和輔導，同時對全部門店啟動自查行動。（綜合報道）