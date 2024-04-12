兩岸國際

連鎖火鍋店 鍋底揭污垢

廣東省揭陽市一名男子近日到知名火鍋店海底撈用餐時，用筷子從鍋底戳出明顯的污垢，引起衞生安全疑慮。男子當時曾向侍應反映，但對方沒有理會令他不滿。海底撈事後向食客致歉，派專員到該店檢查和輔導，同時對全部門店啟動自查行動。（綜合報道）
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