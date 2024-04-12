4月12日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月12日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
連鎖火鍋店 鍋底揭污垢
廣東省揭陽市一名男子近日到知名火鍋店海底撈用餐時，用筷子從鍋底戳出明顯的污垢，引起衞生安全疑慮。男子當時曾向侍應反映，但對方沒有理會令他不滿。海底撈事後向食客致歉，派專員到該店檢查和輔導，同時對全部門店啟動自查行動。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240412-0412_00178_049/連鎖火鍋店--鍋底揭污垢
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc