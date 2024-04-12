湖南教師斬教師 釀3傷

湖南省永州市東安縣崇德學校周一傳出老師斬老師事件，有3人受傷，警方拘捕一名前教師。行兇者在學校工作期間與受害人曾發生口角，後來轉到另一間學校。事發後學校採取應急措施，保障學生安全，事件中傷者主要是手臂外傷，沒有生命危險。（綜合報道）