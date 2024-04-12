農莊櫻花節掛假花 遊客投訴

【本報綜合報道】海南省海口市的陳先生近日在網上看到有農莊舉辦櫻花節的宣傳畫面，頓時被吸引，其後在網絡平台上購買門票，舉家前往準備打卡。誰知到場後，陳先生發現園區內只有幾棵樹，而且樹上的櫻花更是假花。陳先生於是向園區工作人員投訴，對方竟坦承網上的宣傳都是假的。