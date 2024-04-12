農莊櫻花節掛假花 遊客投訴
【本報綜合報道】海南省海口市的陳先生近日在網上看到有農莊舉辦櫻花節的宣傳畫面，頓時被吸引，其後在網絡平台上購買門票，舉家前往準備打卡。誰知到場後，陳先生發現園區內只有幾棵樹，而且樹上的櫻花更是假花。陳先生於是向園區工作人員投訴，對方竟坦承網上的宣傳都是假的。
海口市龍華區旅遊和文化體育局周二通報，近日龍華區龍浩‧一畝時光農莊舉辦的櫻花節活動宣傳推廣資訊中，未將「此活動花樣春遊是仿真櫻花園展，請以現場實景為準」進行突出說明，引起遊客質疑和投訴。接到反映後，文體局立即到場核查並約談負責人，責令立即整改。
責令整改 向未參觀者退款
文體局要求農莊立即刪除宣傳推廣資訊中可能造成誤解的內容，發布致歉信，督促其加強宣傳推廣資訊的審核，並為已購票但未參觀的遊客開通無條件退款渠道。文體局表示，將開展全區景區景點規範化排查，杜絕類似事件發生；同時提醒全區涉旅企業主體，開展宣傳促銷應客觀真實、實事求是，避免誤導。
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