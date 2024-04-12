夫慘死 兇手妄想症抗辯 遺孀促3審案件

砍60刀殺人 二審死緩兩年執行 福建省漳州市平和縣文峰鎮一名廣告店店主2021年遭到隔壁小食店男店東持刀砍中60多刀死亡，遺下妻子及一對女兒。內媒日前報道，由於死者家屬不滿兇手以精神病為由抗辯，加上一審及二審僅判死刑、緩期二年執行，已準備申請再審。

受害人妻子吳女士稱，由於兇手林×光2021年8月6日前來廣告店，宣稱希望製作壁畫廣告，丈夫張×津於是前往小食店二樓，結果慘遭毒手，死因是多處銳器所傷致失血性休克死亡，遺下一對當時年僅7歲及不足3歲女兒。她稱張林兩家之間事前就跟平常鄰居一樣，見面會打招呼。

質疑鑑定程序不合理 在審訊調查期間，平和縣公安局曾出具一份鑑定意見通知書，內容顯示林×光接受精神狀態及作案時是否具有刑事責任能力鑑定，結果是兇手患有「妄想性障礙」（偏執性精神病），評定為無刑事責任能力。惟吳女士質疑林×光沒有家族精神病史，也沒有相關就醫史，「啟動精神鑑定程序不合理」。

2023年5月10日，案件在平和縣第三人民法院第一次開庭審理，林×光當庭否認故意殺害張×津，更以正當防衞為由抗辯，漳州市檢察院則認為被告應被認定為故意殺人。漳州市中級人民法院同年10月7日宣判，一審判決採信林×光患有偏執性精神障礙（妄想性障礙），作案期間具有限定刑事責任能力，判決被告故意殺人罪名成立，判處死刑緩期二年執行，限制減刑，同時賠償喪葬費5.05萬元人民幣（約5.5萬港元）。

由於死者家屬當庭提出上訴，平和縣人民法院本年2月1日再次開庭審理，林×光是否正當防衞及是否患有精神病成為辯護焦點。被害方及代理人則提出案件精神病司法鑑定程序啟動不合法、鑑定材料不完整及一審曾申請調取兩間鑑定機構司法鑑定檔案未予調取等，作為上訴理據。

踏入周二，吳女士收到二審判決書，內容提及維持一審判決。她無法理解一個能夠獨自開小食店、預謀殺人、偽裝正當防衞的正常人，為甚麼會是精神病患者，正準備再走再審申請程序。本報綜合報道