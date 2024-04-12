馬英九離京 陸官員稱歡迎再來

【本報綜合報道】台灣前總統馬英九昨日結束11天的訪問大陸行程，早上8時35分從北京首都機場乘搭中國國際航空CA185航班，中午返抵台灣桃園機場。馬英九表示，希望台灣年輕人拋開意識形態，認識到台灣與大陸的歷史文化連結，不是政治可以切開，更重要的是兩岸的中國人可以用和平方式解決爭端，只要有共同政治基礎和九二共識兩岸就能繼續對話。

國台辦副主任潘賢掌、北京市副市長夏林茂、北京市台辦主任霍光峰、國台辦聯絡局局長楊毅等人為馬英九送機，馬英九在機場向陸方人員一一握手道別，有大陸官員向他表示「歡迎再來」，他也向停機坪上的媒體揮手致意，登機就座後再次隔窗向送機官員揮手道別。同行的馬英九基金會「大九學堂」青年學生亦向大陸接待人員揮手道別，並熱情擁抱。台媒指，原先有大陸官員表示新任國台辦副主任吳璽將在北京段行程中亮相，但最終未出現在鏡頭前。

抵台稱推動青年交流 馬英九抵達桃園機場後發表簡短談話，稱此訪讓台灣年輕人深刻了解中華歷史文化，認識到即使兩岸政治制度不同，生活觀與價值觀不一樣，但大家都同屬中華民族，是這次最重要的收穫。他又指，陸方認真聽取台灣年輕人意見，也誠懇一一回覆，表達大陸推動和平發展、共創兩岸福祉的決心，未來將持續推動青年交流。國民黨前主席洪秀柱透露，將在今年7月率領近200名台灣青年赴浙江訪問，期盼兩岸青年透過深入接觸，讓兩岸緊密連結，而非對立對抗。