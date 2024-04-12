印度總理促解邊界問題 改善與華關係

莫迪

稱意義重大 被指軟化取態 印度下周迎來大選前夕，總理莫迪日前接受美國雜誌訪問時提到，國家與鄰國中國關係意義重大，雙方應急切解決曠日持久邊界問題，透過外交及軍事層面接觸恢復和平安寧。英媒昨天指出，莫迪在中印邊界問題態度有所軟化。

美國雜誌《新聞周刊》前天刊出專訪，內容觸及中印邊界爭端、印度民主及經濟等多個範疇。莫迪提到，印中兩國需盡快解決邊界問題，以便消除雙邊不正常現象，並且指出印中穩定與和平關係，不僅對整個地區及世界來說都很重要：「對印度來說，與華關係非常重要，且意義重大。」

談及有何方法解決印中分歧時，莫迪提到他本人希望且相信，雙方只要通過外交及軍事層面積極且具建設性接觸，「我們將能夠恢復及維持我們邊境地區和平與安寧。」根據中國外交部官網，外交部邊界與海洋事務司司長洪亮上月底曾在北京，與印度代表共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第29次會議，雙方同意聚焦邊境現地有關問題、繼續保持外交軍事渠道溝通及嚴格遵守雙方達成協議協定及有關共識精神。

印大選首階段下周投票 此外，莫迪在訪問中提到印度是個民主國家，已開始在國內設立過百萬個投票站，準備迎接大選。他又指國家經歷經濟改革，同時落實鼓勵商業及創業政策，也致力開發年輕一代潛力，目正投資太空、人工智能（AI）、綠色能源及晶片等多個領域。

印度按照不同地區，分成7個階段舉行大選，首階段下周五開始投票，之後分別是4月26日、5月7日、5月13日、5月20日、5月25日及6月1日，為期約個半月時間。73歲的莫迪由2014年起出任總理，正尋求依賴國內安全及強力外交政策贏得第3個總理任期。

中方稱穩定關係利全球 中國外交部發言人毛寧昨天主持例行記者會時稱，健康穩定中印關係符合雙方共同利益，也有利於本地區乃至世界和平與發展，邊界問題不是中印關係全部，應當將其放在中印關係適當位置，加以妥善管控。她另提及，中印當前正通過外交軍事渠道，就解決邊境局勢有關問題保持密切溝通，並取得積極進展，希望印方與華相向而行，從戰略高度及長遠角度把握雙邊關係，堅持增進互信，堅持對話合作，堅持妥處分歧，推動兩國關係沿健康穩定軌道向前發展。本報綜合報道