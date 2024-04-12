貪官揭仿電視劇 建牆藏164萬現金

【本報綜合報道】四川省紀律檢查委員會周三揭露遂寧市河東開發建設投資有限公司前董事、財務總監田瑜璇犯受賄罪的貪腐細節，指他倣效電視劇情節，在家中建造牆壁藏逾百萬元（人民幣‧下同）現金。他最終因犯受賄罪，去年被法院判囚8年。

去年受賄罪成囚8年 四川省紀檢委指，河投公司前黨支部副書記、總經理陶紅2019年因受賄罪被法院判決，相關國企領導幹部旁聽庭審，包括田瑜璇。惟田瑜璇目睹此情況後，並無引以為戒，反而萌生出「幹票大的就收手」的想法。河投公司2020年準備發行5億元（約5.5億港元）中期票據，田瑜璇將消息透露給融資中介趙某，後者獲利597萬元（約654萬港元），再將一半的現金贈予田瑜璇。

田瑜璇事後苦惱一整個行李箱的現金應如何藏好，最終決定學習電視劇中砌牆藏錢的情節，在成都家中自建牆壁藏好該筆「好處費」。執法人員調查期間，敲破牆壁發現堆疊整齊的12袋現金，涉案金額達150萬元（約164萬港元）。法院審理查明，田瑜璇自2011年12月至去年1月先後接受22人請託，收受錢款839.1萬元（約919萬港元）。