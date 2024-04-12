華與格魯吉亞落實互免簽協定

【本報綜合報道】中國與格魯吉亞周三簽署兩國關於互免持普通護照人員簽證協定，雙方國民只要單次停留不超過30日，每180日累計停留不超過90日，可免辦簽證。

塞爾維亞總統晤華商務部長 中國駐格魯吉亞大使周謙與格魯吉亞外交部長達爾恰什維利，在格魯吉亞首都第比利斯簽署協定。根據協議，持有有效中華人民共和國普通護照或有有效格魯吉亞普通護照人士，在締約另一方入境、出境或者過境，只要不超過期限就免辦簽證。

塞爾維亞總統武契奇周三在首都貝爾格萊德，會見到訪的中國商務部部長王文濤。王文濤表示，中塞雙邊關係持續深化，經貿合作強勁有力，務實成果不斷湧現。中方願與塞方一起，加快推進雙邊貿易、投資和基礎設施領域合作，拓展數碼、綠色和世博會相關領域合作，將中塞傳統友誼轉化為更多務實經貿合作成果。

武契奇表示，塞方高度重視中塞全面戰略夥伴關係，期待塞中關係在經貿等各個領域取得更大發展。塞方支持中國企業在塞爾維亞經營發展，歡迎更多高科技、新能源企業到當地投資興業，實現合作共贏，並期待向中方學習舉辦世博會經驗。