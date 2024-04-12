8成受訪者指華疫後報道條件改善

【本報綜合報道】美媒昨日引述一項調查指，81%受訪者認為新冠疫情以來，中國境內的報道條件有改善，但外國記者依然面臨簽證問題、監視和騷擾等障礙，幾乎所有受訪者都指報道環境仍不符合國際標準。中國駐美大使館暫未回應報道。

位於北京的駐華外國記者協會（FCCC）每年對來自亞洲、歐洲、北美和拉丁美洲的155名記者進行調查，其最新報告基於101份回覆分析外國媒體在華工作條件。約三分之一受訪者表示，由於難以延長或成功申請新簽證，他們的駐華辦公室面臨人手不足。FCCC發現，去年只有一間美媒獲得中方認證，加拿大媒體已4年沒有常駐中國記者。

有受訪者提到防疫解禁後，再次不確定哪些報道會招致監控或被縮短行程。五分之四受訪者稱曾遭干擾和騷擾，逾半人表示曾被警察或其他官員阻止報道或拍攝。幾乎所有在新疆或西藏從事報道的受訪者均指遭受的騷擾愈來愈多，79%受訪者試圖在與俄羅斯接壤邊境報道遇到困難，有歐洲媒體記者赴俄時被多輛車跟蹤，前往內蒙古報道的記者也有類似經歷。