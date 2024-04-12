國家安全學納本科目錄

適應全球大局 高校今年招生加強培育 教育部上月公布今年普通高校本科專業目錄，「國家安全學」作為新增專業正式納入本科專業目錄，並列入相關高校本年本科招生計劃，於今年開始招生。國家安全部昨日發文稱，這是繼2020年12月國家正式設立國家安全學一級學科（學科代碼1402）以來，持續加強國家安全教育，推進國家安全體系和能力現代化的又一重大舉措，為加強國家安全科學研究和人才培養奠定更加堅實基礎。

國安部認為，目前國際情勢錯綜複雜，內部和外部安全問題相互交織，傳統和非傳統安全挑戰相互疊加。在此環境下，國家迫切需要大批具有全球視野、全局觀念、戰略思維、政治意識、能力擔當的國家安全專業人才。國家安全學的設立具有鮮明的時代屬性，肩負統籌發展與安全、維護和塑造國家安全的歷史使命。

國家安全學從總體上重點關注影響國家安全的因素、危害國家安全的因素以及國家安全保障問題等方面的現象，揭示國家安全及其相關方面的本質和規律，是具有較強實踐性的新興學科，是最終服務於國家安全現實的綜合性政治學科、交叉學科。

涉各類安全領域 聚焦大國博弈 國家安全學作為跨學科，集人文社會、自然學科之所長，既關注外部安全和內部安全、國土安全和國民安全，又涉及傳統安全和非傳統安全、自身安全和共同安全等各類安全領域，聚焦大國博弈、區域衝突、恐怖主義、網絡安全、環境安全等重大議題。

國家安全學的設立和發展既是呼應新時代發展需求的重大創新，也是堅持總體國家安全觀，服務國家安全戰略的一環，在構築國家安全牢固防線、維護意識形態安全中發揮基礎性和關鍵性作用。國家安全機關將持續推動包括國家安全學學科建設在內的國家安全重大理論與實踐創新，努力構建覆蓋面更廣的國家安全宣傳教育體系，不斷提升全民國家安全意識和素養。本報綜合報道