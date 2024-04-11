繡球花盛開 穿古裝打卡

隨着春天來臨，不少鮮花爭相綻放。中國廣東省廣州市文化館的繡球花周二盛放，吸引許多民眾特地前往觀賞和拍照留念，更有人身穿古裝到場打卡。館內以園林式設計，園內有多名漢服愛好者在花叢中翩翩起舞，在鏡頭前展露一幀幀唯美畫面，與園中花朵相互映襯。另有民眾亦帶同孩子前往賞花，一睹繡球花綻放之美。