永不放棄照料10載 賢妻用愛「喚醒」植物人丈夫

【本報綜合報道】中國安徽合肥市女子孫紅霞的丈夫王明鋒10年前因突發疾病成為植物人，之後她帶着丈夫奔波多地尋醫問藥，並自學針灸、按摩技巧，悉心照料丈夫。皇天不負有心人，王男近日漸漸恢復意識。

堅負重擔 看顧家翁養育兩女 內媒前日報道，孫紅霞和丈夫是青梅竹馬，婚後一家人其樂融融，然而幸福的時光在2014年3月1日被打破。當天，王明鋒突發心臟驟停被緊急送院，住院18個月後，雖保住性命，卻成了植物人。惟孫紅霞沒有放棄，從丈夫生病至今，一直寸步不離。她表示，多年來最怕的就是看不到希望，最難的就是堅持尋找希望。丈夫剛生病時，她才41歲，家中兩個女兒分別15歲和7歲，還有年逾古稀的家翁，需負責全家生活的重擔。

期間，孫紅霞曾看着沉睡中的丈夫，默默坐到窗台上，產生極端想法，但她突然想起年幼的女兒們，於是重新振作起來。如今，大女兒已成為一名老師，小女兒也就讀高中，一切都向好的方向發展。談及未來，孫紅霞表示早已寫好了8個字的答案，就是「堅持到底，永不放棄」。