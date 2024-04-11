北大課程 AI配虛擬實境訓練 減肥效果艷羨

不少學生因課業繁忙而無暇鍛煉身體，導致體重增加、身體機能下降。北京大學一門減肥課近日在網上引起熱議，其中亦推出全國首個結合人工智能（AI）和虛擬實境的大學體育堂，讓學生戴上虛擬眼鏡在健身室做運動。課程重點針對超重或肥胖及體質測試成績不達標的學生，其中三分之一人在課程結束時能減重5%以上，五成人腰圍減少5厘米以上，效果令校外人士羨慕。

內媒周二報道，課程全名為「體能提升：運動與膳食」，設有理論講授、運動訓練和實務討論3部分，收生要求學生身體質量指數（BMI）超過25，即達到超重或肥胖標準的學生才可選修此課。課程主要教授膳食營養與運動健身知識和技能，旨在結合理論和實踐，內容包括減肥原理、科學健身，並針對體質測試各個項目訓練學生的運動，協助制訂個人化減肥方案、監測與評估體能等方面，半數人在課程結束時腰圍減５厘米以上。

半數學生腰圍減5厘米 課程宗旨在於培養學生樹立健康生活觀念，掌握科學減肥的方法，養成規律運動和飲食習慣，提高體質測試成績。主講教師張曉圓表示，辦課初衷是為了幫助因超重而焦慮的學生科學運動，同時通過明確的選課要求，呼籲毋須減肥的學生正確看待身材。她會在每學期最後一堂課安排學生分享成果、交流經驗與心得，有學生表示，平時喜歡玩電子產品，也喜愛做運動，好奇將兩者結合會產生甚麼效果。本報綜合報道