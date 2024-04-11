兩岸國際

意大利水電站爆炸 3死4失蹤

意大利北部一個水電站周二發生爆炸，造成至少3人死亡、4人失蹤。事發於博洛尼亞附近一個水電站，其中一個變壓器發生火警，官員稱發現一些遇難者屍體。（綜合報道）
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