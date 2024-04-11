兩岸國際

韓國會選舉投票率 創32年新高

南韓國會選舉昨日舉行，票站在上午6時起開放，至下午6時結束，投票率高達67%，創近32年之最。根據出口民調顯示，在野陣營有望獲得200個左右議席，將繼續維持朝小野大的局面。若在野黨控制國會三分之二議席，可以推翻總統尹錫悅對法案的否決，甚至發起彈劾。（綜合報道）
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