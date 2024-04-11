亞利桑那州最高院 准執行墮胎禁令

【本報綜合報道】美國聯邦最高法院前年推翻羅訴韋德案，代表憲法不再保障女性墮胎權，影響逐漸浮現。共和黨控制的亞利桑那州最高法院周二以4對2裁定，該州160年前頒布的禁止墮胎法律可以執行，但同意暫時擱置裁決14天，以便原告在下級法院提出合憲等問題。總統拜登形容禁令殘忍，指摘共和黨官員致力剝奪女性自由。

拜登斥剝奪女性自由 亞利桑那州在建州前的1864年頒布墮胎禁令，列明女性受孕後墮胎即屬非法，只有當胎兒危及孕婦生命時才豁免犯法，醫生提供非法墮胎服務可面臨最高5年監禁和罰款。聯邦憲法保障墮胎權後，上述墮胎禁令擱置執行，該州2022年3月更通過法律容許女性在懷孕15周前墮胎。羅訴韋德案同年6月被推翻，該州擬執行舊有墮胎禁令，遭墮胎權支持組織起訴。

原告亞利桑那州計劃生育協會主張，1864年的墮胎禁令已被2022年容許墮胎等法律取代。但州最高法院認為，墮胎禁令從未被明文廢除，而隨後通過法律並未設定墮胎權問題。由於羅訴韋德案已被推翻，沒有法律阻止墮胎禁令執行。民主黨籍州長霍布斯（Katie Hobbs）周二譴責裁決是該州污點，將激勵墮胎權支持者在11月的總統選舉投票。