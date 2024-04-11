前工程師揭波音品質瑕疵 FAA調查

【本報綜合報道】美國波音公司旗下客機持續出現安全隱患，一名前波音品質工程師於今年1月去信聯邦航空局（FAA）舉報，波音早年曾不當處理787夢幻客機生產時出現的安全問題。FAA周二表示，不用擔心遭到報復的自願報告是航空安全重要組成部分，局方會徹底調查所有報告。

前波音工程師薩利普爾（Sam Salehpour）負責調查和分析波音生產過程中的缺陷，並制訂修復程序，在航空航天工程領域擁有40年經驗。他早前委託律師致函FAA，指出他於2021年發現波音在組裝787客機時走捷徑，對1,000多架飛機的重要接頭施加過大壓力，並在接頭之間嵌入了鑽孔碎片，會縮短該批飛機的使用壽命。

向主管反映 收解僱威脅 信件指出，波音沒有正確解決飛機連接處的小間隙問題，內部報告亦顯示某些部分的間隙根本沒有修復，相關問題最終可能導致飛機機身解體。薩利普爾提出自己的擔憂後，被迫從787項目轉到777客機項目，他向主管報告777客機的問題，卻收到解僱威脅。薩利普爾的代表律師表示，這些問題是波音近年決定把利潤置於安全之上，以及FAA的監管人員過於順從飛機製造業的直接結果。

波音發聲明指上述指控不準確，公司在2021年和2022年回應了員工對787客機生產的擔憂，放慢運營速度以確保飛機按照規格製造，787飛機可以安全運行30多年，之後因機齡問題而需加強維護。公司亦已確定目前在役的任何飛機都不存在安全問題，並正在FAA監督下確定長期檢查和維護需求。