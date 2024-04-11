41秒轟96槍 美4警擊斃黑人 事發片段曝光

未佩戴安全帶 拒受查率先開火 美國再次爆發警方疑似使用過度武力殺害黑人事件，伊利諾伊州芝加哥數名警員上月截查一名黑人男司機時駁火，更在41秒內連開多達96槍擊斃對方，正接受調查。市政府前天公開警員隨身攝錄機影片顯示，是黑人首先開槍，警員之後開火還擊。

影片顯示，26歲黑人小里德（Dexter Reed Jr）3月21日在芝加哥駕駛一輛白色私家車，經過加菲爾德公園，因沒有佩戴安全帶而遭到5名警員截查。當聽到其中一名頭載帽子、身穿戰術背心的便衣警員命令打開車窗後，他決定降下司機座位車窗，卻沒有解鎖車門，之後突然改變主意關上車窗。

面對其中一名警員開始舉槍，甚至高呼「你在做甚麼」及「不要關閉車窗」時，小里德根本沒有理會，也沒有按照指示打開車門，僅稱：「可以，我正在嘗試。」相隔數秒，多名警員突然拔足狂奔，紛紛尋找掩護位置，雙方之後爆發槍戰。

在短短數十秒內，4名警員包圍私家車，期間連開近百槍。當槍聲結束後，小里德面部朝天、倒臥車輛後方道路，汽車車身留下大量彈孔，期間一人大喊：「是他開始朝我們開槍。」除了小里德事後確實死亡，一名警員亦在駁火期間受傷。

便衣警穿戰術背心 家屬質疑 芝加哥警察問責民事辦公室前天公布，小里德當天受查時沒有跟從警員命令，雙方之後互相駁火。談及到底誰人首先開槍時，辦公室人員稱根據影片及初步報告證實，是小里德開槍在先，打傷一名警員，其餘4名警員之後還火。然而，小里德家屬質疑部分涉事便衣警員當天為何身穿戰術背心執勤。他們的代表律師亦質疑，多名持槍警員當時從沒有警察標識車輛步出，僅為處理一宗普通交通違規案件，舉動十分可疑。

事後，芝加哥一度爆發反警示威。市長約翰遜（Brandon Johnson）則對事件表示痛心，除了安慰小里德家人之餘，亦指涉事警員正接受30天行政休假。本報綜合報道