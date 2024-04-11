以防長說法異於總理 未定攻拉法日期

拜登指以總理處理衝突錯誤

加蘭特與奧斯汀通電話指，仍在敲定疏散拉法150萬名難民的計劃。另一邊廂，以色列官員指正在採購4萬個帳篷，準備安置從拉法撤離的平民。美國總統拜登在周二播出的專訪抨擊以色列總理內塔尼亞胡，處理加薩衝突「錯誤」，為迄今拜登用過最尖銳的字眼。奧斯汀強調，目前無證據表明以色列正對加薩的巴勒斯坦人實施種族滅絕。他承認加薩缺乏食物和藥物使巴人處於不利地位，將加劇暴力並導致長期衝突，本不應發生，美國正竭盡全力鼓勵以色列開放更多陸路用於援助。