以防長說法異於總理 未定攻拉法日期
【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周一指，已為地面進攻加薩地帶最南端拉法定好日期。惟以色列國防部長加蘭特同日與美國國防部長奧斯汀通電話時說，以方未定好進攻日期。
拜登指以總理處理衝突錯誤
加蘭特與奧斯汀通電話指，仍在敲定疏散拉法150萬名難民的計劃。另一邊廂，以色列官員指正在採購4萬個帳篷，準備安置從拉法撤離的平民。美國總統拜登在周二播出的專訪抨擊以色列總理內塔尼亞胡，處理加薩衝突「錯誤」，為迄今拜登用過最尖銳的字眼。奧斯汀強調，目前無證據表明以色列正對加薩的巴勒斯坦人實施種族滅絕。他承認加薩缺乏食物和藥物使巴人處於不利地位，將加劇暴力並導致長期衝突，本不應發生，美國正竭盡全力鼓勵以色列開放更多陸路用於援助。
美國國務卿布林肯表示，華府繼續與以色列討論不會危及無辜者的替代行動方案，以色列高官代表團下周將到華盛頓進一步磋商。他重申，美國致力於確保巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯無法統治或決定加薩的未來，惟以色列如何在加薩進行任何進一步行動非常重要。
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